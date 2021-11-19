İşte Erdoğan'ın açılışını yaptığı o 36 fabrika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batman ziyaretinde açtığı 36 fabrika/tesis tıkır tıkır işlemeye başladı. 507 milyon 376 bin liralık yatırım sermayesiyle kurulan ve faaliyete geçen tesisler, 4 bin işçiye ekmek kapısı oldu. Yeni Şafak ekibi olarak Batman’a gittik ve açılışı yapılan devasa tesisleri yerinde gördük. Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen 36 fabrikayı tek tek gezdik. Bazı tekstil fabrikaları günde 3 vardiya usulü 24 saat çalışacak kapasiteye ulaşmış durumda. Batman ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacak fabrikalardan sadece bir tanesinin yıllık ciro hedefi 20 milyon dolar.

19 SEKTÖRDE ÜRETİM

Faaliyete geçen 36 fabrikanın 9’u tekstil ürünleri, 6’sı hazır giyim ve 2’si dış giyim imalatı gerçekleştiriyor. 2’si elektrik panoları üretirken 2’si meyve suyu ve konsantre içecek üretimi ve 2’si ambalaj imalatı yapıyor. Diğer fabrikalar ise tarımsal sulama boruları, iplik triko örme ve konfeksiyon ürünleri, un, prefabrik beton, sandviç panel, makine, karton bardak ve mantı, ayakkabı ve terlik, yalıtım malzemeleri, halı ve kilim, örgü ve tığ, elektrik borusu ve ekipmanları üretimi gerçekleştiriyor, 1 fabrika da ütü paket işleri yapıyor.

3 VARDİYA ÇALIŞAN DA VAR

507 milyon 376 bin liralık yatırım sermayesi ile kurulan fabrikalarda şu an 4 bin Batmanlı istihdam ediliyor. Bazı fabrikaların makineleri ise hiç durmadan 24 saat çalışıyor. Yurt dışı ve yurt içinden gelen tekstil ürünleri siparişlerini karşılayabilmek için fabrikaların bazıları günde 3 vardiya çalışarak Batman ve Türkiye ekonomine döviz girdisi sağlıyor. Açılışı yapıldığı gün 230 kişi istihdam ettiklerini söyleyen Ekinci Tekstil Sanayi Genel Müdürü Mahmut Ekinci, açılışın ardından kısa sürede 30 kişinin daha iş başı yaptığını ve şu anda toplam 260 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

YILLIK CİRO 30 MİLYON LİRA

Mahmut Ekinci, “İşçi alımlarımız halen sürüyor. 40 kişiyi daha işe almayı planlıyoruz. 300 kişiye iş sağlayacağız. Ağırlık olarak İspanya’daki ünlü bir giyim markasının ürünlerini üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz şimdilik 900 bin ürün. Batman ve Türkiye ekonomisine aylık ortalama 3 milyon liralık katkı sağlıyoruz. Yılda 30 milyonu buluyor. Ama olaya sadece fabrikanın cirosu olarak bakmamak lazım. Buradaki işçilerin maaşları, SGK ödemeleri, servisleri, yemekleri var. Ekonomiye de ciddi bir katkı sunuyoruz. Açılışı yaptıktan sonra fabrikalarla ilgili bir takım haberler çıktı. O haberleri yapanları buraya Batman’a davet ediyoruz. Gelip nasıl arı gibi çalıştığımızı görebilirler. Söze değil işimize bakıyoruz. Batman’a, Türkiye’ye hizmet ediyoruz” dedi.

500 MAKİNAYA ÇIKACAĞIZ

Açılışla faaliyete başlayan Uğur Konfeksiyon'da ise 170 kişi istihdam ediliyor. Üretimde kullanılan makine sayısının 500’e yükselmesi hedeflenen fabrikada, çalışan sayısının da 500’ün üzerine çıkması planlanıyor. Fabrika yetkilileri “İplik bize geliyor. Dokumasından dikimine, ütüden pakete kadar biz yapıyoruz. Makine sayımız arttıkça üretilen adet sayısı da ciddi oranda yükselecek. Şu an hedefimiz günlük 5 ila 7 bin adet üretim yapmak. Şu an 168 dokuma makinamız aktif olarak çalışıyor. Batman ekonomisine yıllık bazda önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. Dönem dönem vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yapıyoruz. Şu anda da işçi alımlarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

MEYVE SUYUNU AVRUPA İÇİYOR

Batman’da kendi meyve bahçelerinden topladıkları ve dışarıdan aldıkları meyveleri işleyerek üretimini yaptıkları meyve sularını ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç eden Fernas Gıda da Cumhurbaşkanı tarafından açılan bir fabrika. 28 bin metrekare üzerine kurulu tesisde 70 kişi istihdam ediliyor. Meyve suyu ve konsantre içecek üretimi yapan fabrikanın genel müdürü Mehmet Sabri Ceylan “Yıllık 35-40 milyon lira ciro hedefimiz var. Ama bu bir sanayi kuruluşu için yüksek değil. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. İş-kur’la ortak program yaparak kendi işçilerimizi de yetiştiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE'DE İLK 5'E GİRECEK

42 bin metrekare üzerine kurulu olarak sandviç panel üretimi yapan Fernas İnşaat'da ise 50 kişi istihdam ediliyor. 3 ayrı panel üretim makinasının kurulacağı fabrikada henüz bir makine bulunuyor. Tek makine ile yapılan panel üretiminin ülke ekonomisine katkısı ise 20 milyon dolar. Yıllık 1 milyon metrekare panel üretim kapasitesinden diğer makinanın da kurulmasıyla yıllık en az 3 milyon metrekare panel üretilecek ve yıllık ciro 60 milyon dolara yükselecek. Tam kapasite çalışmaya başlamasıyla birlikte sandviç panel üretiminde Türkiye’de ilk 5 içerisine girecek olan fabrikada istihdam sayısı da giderek artacak.

307 firma sırada

Batman’ın kalkınmasında ve Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişip yeni tesislerin kurulmasında çok emeği geçen Batman Valisi Hulusi Şahin’i de ziyaret ettik. “Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde 130 firma faaliyette, 9 firma inşaat aşamasında, 72 firmaya ise sanayi parseli tahsis edildi” diyen Vali Şahin, Batman’a yatırım yapmak için başvuru da bulunan 307 firma daha olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Cumhurbaşkanımız müjdeyi vermişti zaten. İkinci organize sanayi bölgesinin kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu firmaların 127’si tekstil, 58’i makine ve kimya, 18’i plastik ürünleri, 24’ü inşaat malzemeleri, 51’i gıda ürünleri, 17’si mobilya ve 2’si cam ürünleri imalatı yapacak” şeklinde konuştu.

HEDEF 110 BİN İSTİHDAM

Batman’ın Türkiye’nin 43’üncü büyük ili olduğunu vurgulayan Vali Şahin şöyle devam etti: “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 4’üncü iliyiz. 25 yaş altı nüfus dikkate alındığında ise Türkiye’nin en genç 7’inci iliyiz. Bu bizim istihdam potansiyelimiz için büyük bir şans. Hali hazırda bulunan 130 firmamızda şu an için 10 bin civarında çalışan var. Pandeminin etkisinin azalması, tekstil sanayinde üretim kapasitesinin artması ve parsel tahsisi yapılarak inşaat aşamasında olan 81 firmanın da faaliyete geçmesiyle birlikte 15 bin kişinin birinci organize sanayi bölgesinde istihdam edilmesini bekliyoruz. Bunun yanında ikinci organize sanayi bölgesinde faaliyete geçecek olan 307 firma ile de 40 binin üzerinde istihdam gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz birinci organize sanayi bölgesini doldurduk. Şimdi sıra ikinci organize sanayi bölgesinde. Gerekli izinleri aldık. 6 bin dekarlık bir alana ikinci organize sanayi bölgemizi yapacağız. Biz Batman’da şehir genelinde küçük esnaflar da dahil 110 bin kişinin istihdam edilmesini bekliyoruz.”