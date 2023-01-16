banner38

İstanbullular geçen yıl en çok hangi sebze-meyveyi tüketti?

İstanbul'da geçtiğimiz yıl en çok tüketilen meyve portakal, en çok tercih edilen sebze ise domates oldu.

Ekonomi 16.01.2023, 21:25
İstanbullular geçen yıl en çok hangi sebze-meyveyi tüketti?

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2021 yılında 2 milyon 934 bin 244 ton ürün getirilirken, 2022 yılında bu rakam 2 milyon 852 bin 625 tona düştü.

Her iki hale 2021 yılında 1 milyon 138 bin 944 ton meyve girişi olurken, söz konusu rakam 2022'de 85 bin 730 ton azalarak 1 milyon 53 bin 214 ton olarak kaydedildi.

Hallere 2021'de 1 milyon 795 bin 299 ton sebze girişi yapılırken, 2022 yılında bu rakam 4 bin 112 ton artarak 1 milyon 799 bin 411 olarak gerçekleşti.

Portakal ilk sıraya yükseldi

Hallere 2021 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, elma, mandalina, muz ve portakal olmuştu.

Bu sıralama 2022 yılında portakal, karpuz, elma, mandalina ve limon şeklinde değişti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 112 bin 832 ton portakal, 111 bin 466 ton karpuz, 111 bin 406 ton elma, 93 bin 672 ton mandalina, 81 bin 840 ton limon girişi oldu.

Hallere 2022'de tonaj bazında en az getirilen meyveler ise 69 ton ile Hindistan cevizi, 334 ton ile kızılcık, 405 ton ile muşmula, 494 ton ile çağla, 508 ton ile dut olarak kayıtlara geçti.

Domates ve patates geçen yıl da zirvede

2021 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık ve kuru soğan olurken 2022 yılında sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl kentteki hallere 454 bin 462 ton domates, 189 bin 800 ton patates, 165 bin 416 ton salatalık, 95 bin 639 ton kuru soğan getirildi.

2022'de hallere en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 70 ton ile yer elması, 1212 ton ile Brüksel lahanası, 1340 ton ile bakla ve 1881 ton ile bamya oldu.

Kaynak: AA
#İstanbul #domates #Portakal
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 19 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4
banner23