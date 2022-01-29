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İstanbullular en çok bu sebze ve meyveyi tüketti

Eldeki verilere göre İstanbullular 2021'de en çok domates ve karpuz tüketti.

Ekonomi 29.01.2022, 19:40
İstanbullular en çok bu sebze ve meyveyi tüketti

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2020 yılında 3 milyon 107 bin 549 ton ürün getirilirken, 2021 yılında bu miktar 2 milyon 934 bin 244 tona düştü.

Her iki hale 2020 yılında 1 milyon 224 bin 452 ton meyve girişi olurken, 2021 yılında bu rakam 85 bin 489 ton azalarak 1 milyon 138 bin 944 ton olarak kayıtlara geçti.

Hallere 2020 yılında 1 milyon 883 bin 97 ton sebze girişi yapılırken, bu rakam 2021'de 87 bin 798 ton azalarak 1 milyon 795 bin 299 ton oldu.

Karpuz bu yıl da ilk sırayı kaptırmadı

Hallere 2020 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve muz oldu.

Bu sıralama 2021 yılında karpuz, elma, mandalina, muz, portakal şeklinde gerçekleşti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 141 bin 272 ton karpuz, 124 bin 115 ton elma, 121 bin 39 ton mandalina, 100 bin 17 ton muz ve 99 bin 266 ton portakal girişi oldu.

Hallere 2021'de en az getirilen meyveler ise 16 kilogram ile kivano, 17 kilogramla granadilla ve 34 kilogramla mangostan olarak kayıtlara geçti.

Domates ve patates bu yıl da zirvede

2020 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık, sivri biber ve kuru soğan olurken 2021 yılında da sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl kentteki hallere 473 bin 78 ton domates, 191 bin 921 ton patates, 173 bin 100 ton salatalık, 149 bin 27 ton sivri biber ve 100 bin 515 ton kuru soğan getirildi.

2021'de hallere en az getirilen sebzeler ise 11 kilogram ile hardal otu, 136 kilogram mizuna otu ve 435 kilogramla oğul otu oldu.

Kaynak: AA
#İstanbul #sebze #meyve #tüketim
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