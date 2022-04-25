İstanbul-Sofya Ekspresi yeniden sefere başlıyor

İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren her gün karşılıklı olarak sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi seferleri, pandemi tedbirleri kapsamında 11 Mart 2020 tarihinde geçici süreli durdurulmuştu.

TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul-Sofya Ekspresi’nin 25 Nisan’dan itibaren İstanbul’dan (Halkalı), 26 Nisan’dan itibaren de Sofya’dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı.

İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan 21.40’ta kalkıp Sofya’ya 09.35’te varırken, Sofya’dan 18.30’da hareket edecek olan tren İstanbul’a 05.34’te ulaşacak.

İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan Sofya’ya 11 saat 55 dakikada, Sofya’dan İstanbul’a ise 11 saat 4 dakikada varacak. Tren biletleri ise İstanbul’da Sirkeci, Halkalı istasyonları ile Ankara ve Eskişehir’deki uluslararası gişelerden temin edilebilecek.