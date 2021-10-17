İstanbul Sanayi Odası'nın konuğu Murat Ülker olacak

İSO'dan İSO Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu adına Ömer Karadeniz tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Misafirlerimiz...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu'muzun 2021 yılı Ekim ayı toplantısı 18 Ekim Pazartesi günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Zoom Toplantı Sistemi üzerinden yapılacak olup, her zaman olduğu gibi, kurumsallaşmaya dair bizlere büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bu önemli buluşmada konuğumuz, hepinizin tanıdığı, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi sayın Murat ÜLKER olacaktır.

Her zaman belirttiğimiz üzere, sizlerin yeni kuşak üyelerinizin de katılımında büyük fayda olacağını özellikle ve önemle belirtmek isteriz.

Toplantımız, Zoom Toplantı Sistemi üzerinden yapılacak.