banner38

İstanbul Sanayi Odası'nın konuğu Murat Ülker olacak

İstanbul Sanayi Odası Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu'nun 2021 yılı Ekim ayı toplantısı 18 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Ekonomi 17.10.2021, 21:33
İstanbul Sanayi Odası'nın konuğu Murat Ülker olacak

İSO'dan İSO Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu adına Ömer Karadeniz tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Misafirlerimiz... 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu'muzun 2021 yılı Ekim ayı toplantısı 18 Ekim Pazartesi günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Zoom Toplantı Sistemi üzerinden yapılacak olup, her zaman olduğu gibi,  kurumsallaşmaya dair bizlere büyük katkılarda bulunacağına inandığımız  bu önemli buluşmada konuğumuz, hepinizin tanıdığı, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi sayın Murat ÜLKER olacaktır. 
Her zaman belirttiğimiz üzere, sizlerin yeni kuşak üyelerinizin de katılımında büyük fayda olacağını özellikle ve önemle belirtmek isteriz.
Toplantımız, Zoom Toplantı Sistemi üzerinden yapılacak.

#İSO #ömer karadeniz #murat ülker
Yorumlar (0)
banner35
15
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2