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İstanbul rekor kırdı

İstanbul merkezli şirketler kasım ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşarak aylık bazda rekor kırdı.

Ekonomi 08.12.2021, 21:25
İstanbul rekor kırdı

İstanbullu şirketlerin dış satımı da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 8 milyar 724 milyon dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı da kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 8 milyar 723 milyon 971 bin dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı.

Bun sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

İstanbul'u 1 milyar 462,3 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 368,6 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 105,5 milyon dolarla İzmir, 904,7 milyon dolarla Gaziantep izledi.

İstanbullu şirketler geçen ay dünyanın 218 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye'nin kasım ayı ihracatındaki payı ise yüzde 40,6 oldu.

Kasım ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı bu dönemde değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 milyar dolar artış kaydetti.

İstanbul'u, 249,3 milyon dolarla Çorum, 244 milyon dolarla İzmir, 213 milyon dolarla Kocaeli, 196,6 milyon dolarla Ankara izledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon liderliği bırakmadı

İstanbullu şirketler arasında kasım ayında en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketler kasım ayında 1 milyar 186 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1 milyar 162 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 999,7 milyon dolarla mücevher, 998,4 milyon dolarla çelik, 658,6 milyon dolarla elektrik elektronik sektörleri takip etti.

Kasım ayında İstanbullu şirketlerin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 22 sektörde arttığı, 5 sektörde ise gerilediği görüldü.

Dış satımda en fazla ihracat artışı 715,9 milyon dolarla mücevher sektöründe görüldü. Mücevher sektörünü 356,2 milyon dolarla çelik, 295,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 260 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 199 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayii izledi.

En büyük pazar Birleşik Krallık

Kasım ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'a İstanbul'dan gerçekleşen dış satım kasım ayında 805,1 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Birleşik Krallık'ın ardından Almanya'ya 710,4 milyon dolar, ABD'ye 457,6 milyon dolar, İtalya'ya 380,3 milyon dolar, İspanya'ya 362 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin ihracatında değer bazında en fazla artış kaydettiği ülke 371,8 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi, 186,5 milyon dolarla ABD, 121,1 milyon dolarla Almanya, 118,6 milyon dolarla İtalya, 117,9 milyon dolarla İspanya takip etti.

Kaynak: AA
#İstanbul #ihracat #Kasım
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