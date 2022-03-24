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İstanbul Mücevher Fuarı açıldı

1250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markasının yer aldığı İstanbul Mücevher Fuarı kapılarını açtı.

Ekonomi 24.03.2022, 22:07
İstanbul Mücevher Fuarı açıldı

51'inci İstanbul Mücevher Fuarı-Istanbul Jewelry Show İstanbul'da kapılarını açtı.

Yerli yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuar dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mücevher sektörünün bölgedeki en önemli fuarı olarak bilinen fuar sektörün lider firmalarının en yeni ürün, hizmet ve teknolojik çözümlerini sunduğu, yeni trendlerin oluşturulduğu ve yeni iş birliklerinin meydana geldiği güvenilir bir platform sunuyor.

Fuarda, altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 1.250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alırken, katılımcı firmalar özel ürün ve koleksiyonlarını tüm dünyadan yaklaşık 30 bin sektör profesyonelinin beğenisine sundu.

İhracatı artırmak, ihraç ürünleri için yeni pazarlar keşfetmek ve satıcıların mevcut pazar payını korumasını sağlamak amacıyla fuarda Ticaret Bakanlığı desteği ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından "Uluslararası Alım Heyeti Programı" da gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan önemli firma ve markalarının 1.500'den fazla temsilcisi alıcı olarak ağırlanırken, fuar süresince yapılacak iş görüşmelerinin Türkiye'nin gelecek dönemdeki takı ihracatının yüzde 80'ine katkı sağlaması bekleniyor.

Fuar kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliği'nin geleneksel İhracatın Liderleri Ödül Töreni de gerçekleştirildi. Törene Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ödüle layık görülen firmalar katıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, dünyanın beş büyük mücevher sektöründen biri olan Türk mücevher sektörünün stratejik bir değere sahip olduğunu, imkanlar sunulması dahilinde rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiden önce yükselişte olan, pandemiyle birlikte duraklar gibi görünen ancak birliğimizin kurduğu dijital platform ve inovasyon çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz J – BOX sayesinde faaliyetlerine devam eden birliğimiz, geçen sene rekora imza attı. Bu sene sektörümüzü 51'inci kez İstanbul'da fuarda görmek, bizler için büyük bir mutluluk anlamına geliyor. Dünyanın dört bir yanından 700'den fazla yabancı mücevher satın almacısını ağırladığımız fuarla birlikte bu sene de rekor hedefliyoruz. En büyük dileğimiz 2023 yılında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek dünya arenasında lider konuma erişebilmek."

İhracatın Liderleri Ödül Töreni çerçevesinde ülke genelinde ihracat gerçekleştiren markalar sıralamasında birinciliği İstanbul Altın Rafinerisi alırken Ahlatcı Kuyumculuk ikinci ve Ahlatcı Metal Rafineri de üçüncü oldu.

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde Ahlatcı Kuyumculuk birinci olurken bu grupta Arpaş ikinci ve Elit İstanbul Altın & Gümüş üçüncü oldu. Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birinciliği Zen Pırlanta kazanırken bu grupta ikinciliği On Mücevherat, üçüncülüğü de Ororia Dış Ticaret kazandı.

Gümüşten Mamul Mücevherat” kategorisinde ise Onur Kardeşler Kuyumculuk birinci olurken bu grupta İpek Yolu Taşlar ve Kuyumculuk ikinci ve Petek Gümüş de üçüncü oldu. Bijuteri kategorisinde de birinciliği Eylül Bijuteri kazanırken bu grupta ikinciliği Begüm Khan Mücevher, üçüncülüğü de Antik İstanbul Gümüş kazandı.

Fanustan Külçe Altın Çıkarma Yarışması

Sektör paydaşlarının ve halkın yoğun bir ilgi gösterdiği İstanbul Jewelry Show, ilk gününde keyifli bir etkinliğe sahne oldu.

İstanbul Altın Rafinerisi, vatandaşların katılımıyla kendi standında bir yarışma düzenledi. Fanustan Külçe Altın Çıkarma Yarışması'nda renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışma katılımcıları, fanusa açılan sadece bir elin girebileceği delikten 12.5 kilogramlık külçe altına ulaşmaya ve parmakları aracılığıyla külçeyi fanustan çıkarmak için çabaladı.

Fanustan Külçe Altın Çıkarma Yarışması, fuar boyunca devam edecek.

İstanbul Altın Rafinerisi ayrıca ​​​​​​ İstanbul Jewelry Show’da Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi KAD-SİS'i de paydaşlara tanıttı. KAD-SİS'e ilişkin bilgi veren İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, "Vatandaş, elinde bulundurduğu altınları sisteme dahil olan ADN’ler aracılığı ile haftanın her günü banka hesabına kolayca, anında ve güvenle aktarabiliyor. Sistem, halk, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı bir süreç ve her kademede güvenlik ilkesini esas alarak hareket ediyoruz." dedi.

12 kişilik ekiple 1 ayda fuar için özel olarak tasarlanan zincir görücüye çıktı

Mücevherat sektöründe 85’inci yılını kutlayan Atasay, İstanbul Jewelry Show’da sergilediği 4 metre uzunluğunda ve 10 kilo ağırlığındaki altın zincir tasarımını fuarın ilk gününde ilgi odağı oldu.

Atasay'ın 12 kişilik bir ekip ile 1 ayda fuar için özel olarak tasarladığı zincir, bu topraklardan doğan şirketin köklerine, çalışanlarına ve müşterilerine bağlılığını temsil etmesi açısından özel bir anlam taşıyor.

Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı alanında önemli bir yere sahip olan Ahlatcı Kuyumculuk, İstanbul Jewelry Show'da yerini alırken, hem eserlerini hem de fuara özel hazırladıkları Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci Sultanı Alp Arslan’ın 8 kilogram saf altından yapılan miğferini fuarda sergiliyor.

Kaynak: AA
#İstanbul Mücevher Fuarı #ewelry Show İstanbul
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