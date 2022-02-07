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İstanbul-İzmir Otoyolu yeni yatırımlara olanak sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, " İstanbul ile İzmir arasındaki kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren ve binlerce kişinin istihdamını sağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun yeni yatırımların önünü açtı" dedi.

Ekonomi 07.02.2022, 14:02
İstanbul-İzmir Otoyolu yeni yatırımlara olanak sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nin 384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını ifade etti.

Otoyolda ayrıca 2 bin 907 metrelik Osmangazi Köprüsü'nün bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, ikisi çelikten yapılan toplam 21 bin 571 metrelik 38 viyadük, 6 bin 445 metrelik 3 tünel, 179 köprü, 715 hidrolik kutu menfez, 291 alt geçit kutu menfez, 22 kavşak, 18 servis alanı, 4 bakım işletme merkezi, ana kontrol merkezi ve 21 gişe alanı olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir gibi nüfusu yoğun iller ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli ihracat kapısı niteliğindeki bölge genelini ilgilendiren projenin yerel kalkınmaya da yarar sağlandığına dikkati çekerek, otoyolun bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Otoyol güzergahında 8 yeni OSB konumlandırıldı"

İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahı boyunca bulunan dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personelin istihdam edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, otoyolla şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, proje sayesinde bölgedeki illerin kapasitelerinin üzerine çıktığını, yeni yatırımların da önünün açıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Proje sonrasında güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı, 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı arttı. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8,5 milyar lira katkı sundu. Otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı, burada da 54 bin personel istihdam ediliyor."

Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan tarım sektöründe de proje sonrasında gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bölgenin uygun coğrafi koşulları ve iklimsel özellikleri sayesinde tarımsal faaliyetlerin her koluna yer verildiğini, tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldüğü bilgisini vererek, otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünlerin, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaştığını belirtti.

#İstanbulİzmir Otoyolu
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