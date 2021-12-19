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İstanbul havalimanlarında yolcu sayısında büyük artış

2021'de yolcu ve uçuş istatistiklerine göre İstanbul havalimanlarında yolcu sayısının yüzde 49 oranında arttığı gözlemleniyor.

Ekonomi 19.12.2021, 22:03 19.12.2021, 22:20
İstanbul havalimanlarında yolcu sayısında büyük artış

İstanbul'daki havalimanlarından yılın 11 ayında seyahat eden yolcu sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 49 artış kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkisini yeni normal dönemde alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, sefer sıklığı ve yolcu yoğunluğu açısından tekrar yükselişe geçti.

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarında 2021'de yolcu ve uçuş istatistiklerinde geçen yıla göre belirgin artış yaşandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasım aylarındaki seferlerle toplam 33 milyon 261 bin 923 yolcu uçtu. Havalimanından geçen yolcuların 9 milyon 635 bin 405’i iç, 23 milyon 626 bin 518'i dış hat noktalarını tercih etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı, yılın ilk 11 ayında 14 milyon 986 bin 272 iç, 7 milyon 772 bin 260 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu dönemde toplam 22 milyon 758 bin 532 yolcu havalimanından hizmet aldı.

Atatürk Havalimanı 2019 yılının nisan ayında gerçekleştirilen büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Toplamda 56 milyon yolcu hizmet aldı

İstanbul’daki havalimanlarından iç hatlarda 24 milyon 621 bin 677, dış hatlarda 31 milyon 398 bin 778 olmak üzere toplam 56 milyon 20 bin 455 yolcu hizmet almış oldu.

Geçen yılın aynı döneminde ise İstanbul havalimanlarında ağırlanan yolcu sayısı 37 milyon 511 bin 480 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece ocak-kasım aylarında icra edilen seferle uçan yolcu sayısının 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttığı hesaplandı. Bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu sayısındaki artış 18 milyon 508 bin 975 olarak belirlendi.

Sefer sayısı yüzde 41 arttı

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak ile kasım ayları arasında toplam 251 bin 647 sefer yapıldı. Bu havalimanından 72 bin 813 iç ve 178 bin 834 dış hat seferi icra edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bu dönemde iç hatta 103 bin 516, dış hatta 61 bin 743 uçuş düzenlendi. Yolcular, ocak ile kasımda toplam 165 bin 259 seferle bu havalimanından seyahat etti.

Atatürk Havalimanı’ndan bu yılın 11 aylık döneminde 37 bin 780 sefer icra edildi. Havalimanından yapılan seferlerin 12 bin 395’i iç, 25 bin 385’i dış hat noktalarına gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-kasım döneminde İstanbul’daki havalimanlarından iç hatta 188 bin 724, dış hatta 265 bin 962 olmak üzere toplam 454 bin 686 sefer düzenlendi.

Geçen senenin aynı döneminde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından 321 bin 516 sefer icra edilmişti. Böylece ocak-kasım döneminde yapılan seferlerde, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydedildi. Bu dönemde hava trafiğindeki artış sayısı ise 133 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
#Yolcu Sayısı #uçak #İstanbul
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