İstanbul Havalimanında uçuşlar normale döndü

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist daha temizlenerek yeniden kullanıma açıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır." denildi.

İstanbul Havalimanı'ndan bugün 755 uçuşun yapılmasının planlandığı belirtildi.