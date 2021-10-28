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İstanbul Havalimanı'na Avrupa’nın en iyisi ödülü

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine layık görüldü. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “Pandemide günlük 200 bin yolcuyu ağırladık” dedi.

Ekonomi 28.10.2021, 08:21
İstanbul Havalimanı'na Avrupa’nın en iyisi ödülü

İstanbul Havalimanı, tüm dünyanın Covid-19 pandemisiyle büyük bir sınavdan geçtiği dönemde almış olduğu proaktif önlemler, Avrupa’nın yolcu sayısında en büyük havalimanı olması ve yatırımlarını yavaşlatmadan devam ederek kanıtladığı kurumsal dayanıklılığıyla sektörün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), “17th ACI Europe Awards” kapsamında İstanbul Havalimanı’nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerini aldı.

HİZMETLER ÖDÜL GETİRDİ

İstanbul Havalimanı pandemide kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ödülüne layık görüldü. Öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödülünü almaya hak kazandı. Ödüller İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen törenle İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi. Samsunlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Pandemi başladığında, ilk yılında günde 200 bin yolcuya hizmet verme kapasitesine ulaşabilmiş, yoluna hızla devam eden bir havalimanıydık” dedi.

SAMSUNLU KONSEYE SEÇİLDİ

ACI Europe yıllık genel kurulunda, Avrupa’nın en büyük 10 havalimanına özel olarak ayrılan kontenjan kapsamında Samsunlu, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 10 havalimanı arasında Türkiye’den ilk ve tek yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Samsunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyon planladıklarını belirten Samsunlu, görevi süresince ACI’ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti. ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec de, “Ödüller İstanbul Havalimanı’nın uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır” açıklamasında bulundu.

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