İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanının 2021 yılında ağırladığı 37 milyon yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1. sırada olduğunu duyurdu.
Ekonomi 30.01.2022, 12:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanının 2021 yılında ağırladığı 37 milyon yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1. sırada olduğunu duyurdu.
Bakanın paylaşımı şu şekilde:
İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 37 Milyon Yolcuyla Avrupa Havalimanları Arasında 1. Sırada! pic.twitter.com/mLJVnohasU— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 29, 2022
Kaynak: AA
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