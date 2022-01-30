İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Havalimanının 2021 yılında ağırladığı 37 milyon yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1. sırada olduğunu duyurdu.

Bakanın paylaşımı şu şekilde: