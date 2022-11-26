İstanbul Havalimanı #avrupa birincisi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18-24 Kasım döneminde İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "EUROCONTROL tarafından yayınlanan 18-24 Kasım 2022 dönemine ait Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre İstanbul Havalimanı yeniden Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu rapora göre günlük ortalama 1143 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı'nın ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın ise 1106 uçuşla üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.