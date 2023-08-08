İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 100 zam isteyen İBB'nin talebi kabul edilmezken, yüzde 51 oranında zam talebi ise yerinde görüldü.
Ekonomi 08.08.2023, 11:40
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı.
Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.
Taksi açılış ücreti 19 liraya, indi bindi ücreti ise 70 liraya çıktı.
Tam bilet 9,90'dan 15 liraya, öğrenci 4,83'ten 7,32'ye çıktı.
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