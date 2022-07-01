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İstanbul'da simide zam geldi!

İstanbullu bugünden itibaren simidi zamlı tüketecek. Buna göre, daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, çatal, açma ve kek bugünden geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

Ekonomi 01.07.2022, 14:02
İstanbul'da simide zam geldi!

İstanbul simit 5 lira oldu. 4 liraya satılan simit artık 1 Temmuz itibarıyla 5 liradan satılacak. İstanbul UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği simitçilere yazı gönderdi.

İsteyen uygulayacak

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un önemli merkezlerinde 4 lira olması gereken simit, rekabetten dolayı 3,5 liradan vatandaşa satılıyordu. Bazı esnaflar, 5 liraya çıkan simidi henüz fiyatlara yansıtmayı düşünmüyor. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden Mecidiyeköy'de satış gerçekleştiren simitçi esnafı yeni tarifenin kendilerine ulaştığını söyledi. Esnaf, "Biz henüz fiyatları güncellemedik. Hala simidi 4 liradan satıyoruz. Alım gücünü zorlamamak için şimdilik fiyat artışını yansıtmadık. Ancak bize gönderilen tarifeyi istediğimiz zaman uygulama hakkına sahibiz. En kısa sürede satış rakamını 5 liraya yükselteceğiz" dedi. Bir başka esnaf da şu an simidi 4 liraya sattıklarını, yeni tarifenin kendilerine ulaştığın belirterek, "Dayanabildiğimiz kadar bekleyeceğiz. Şimdilik zam yapmayacağız" dedi.

Gerekçe maliyet

Eminönü'nde simit satan esnaf ise fırıncıların un ve susam fiyatlarındaki artıştan şikayet ettiğini söyledi. Yaşanan artış nedeniyle simit fiyatına zam yapıldığını kaydeden esnaf, "Bir çuval un için 600 lira isteniyor. Bu durumda bazı fırınlar maliyeti gerçekçe göstererek simit bile üretmiyordu. Fiyatın 5 liraya çıkmasının ardından biz de simidi rahatlıkla fırınlardan alabileceğiz" diye konuştu.

#İstanbul #zam
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