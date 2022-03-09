İstanbul'da hava yolu seferleri azaltıldı

İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanlarında seferler azaltıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 10.03.2022 tarihinde yüzde 20 oranında ve 11.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışına ilişkin tedbir alındı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güvenli seyahat ve uçuş operasyonlarının aksamaması için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını duyurdu.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.

Uçak iniş-kalkışlarının sorunsuz yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı’nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı’nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor."

THY'den sefer iptali açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 11 Mart'ta beklenen hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.