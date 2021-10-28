İstanbul'da ekmeğe zam geldi! İstanbul'da ekmeğin fiyatı kaç lira oldu?

Elektriğe, doğalgaza ve market ürünlerine gelen zamlardan sonra İstanbul'da yaşayanlara bir kötü haber de fırıncılardan geldi.

Ekmeğe zam yapmaya hazırlanan fırıncılar, fiyat artıyı için geçtiğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurdu. Fırıncıların başvurusu dün resmen kabul edildi ve İstanbul'da ekmeğe zam geldi.

İstanbul'da ekmek artık 2,5 liraya satılıyor.