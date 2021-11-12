İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi
İstanbul Ticaret Odası'nın meclis toplantısında ekmeğin 2.5 TL olması resmiyet kazanarak kabul edildi. Bundan sonra İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satacak.
İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi ve gramaj fiyatların değişikliğe uğraması uzun zamandır tartışmaların odağı olmuştu.
Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sona ermesiyle resmileşti.
Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi. Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.
Bazı ilçelerde zamdan önce uygulanan fiyat artışı tepki görmüştü
İstanbul'da bazı İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.
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|13
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|11
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|11
|10
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|12
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|12
|10
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|11
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|O
|P
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|11
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|23
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