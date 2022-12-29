İstanbul'da doğalgaza indirim!

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; indirim 2023'ten itibaren geçerli olacak. Bu indirimle doğalgaz faturasını bin lira ödeyen bir vatandaş, yapılacak indirimle birlikte 879 lira düzeyinde ödeyecek.

1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.