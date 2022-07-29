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İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi

Turizm merkezi İstanbul’u yılın ilk altı ayında, 6 milyon 755 bin 300 turist ziyaret etti.

Ekonomi 29.07.2022, 20:32
İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a bu yıl gelen turist sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı. 

Açıklamasında, "Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi İstanbul'umuza haziran ayında gelen turist sayısı 1 milyon 470 bin 586 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist: 6 milyon 755 bin 300" ifadelerine yer verdi.

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