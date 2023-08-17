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İşsizlik rakamlarında düşüş var

İşsizlik rakamları yılın ikinci çeyreğinde düşüş gösterdi.

Ekonomi 17.08.2023, 10:15
İşsizlik rakamlarında düşüş var

Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

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