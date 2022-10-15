İSO'dan Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'ni (İSO ETP) bugün itibarıyla 'fikirden ürüne' ve 'tasarımdan değere' giden yolda endüstriyel tasarım çalışmalarını sağlayacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz." dedi.

İSO ETP, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Bahçıvan, açılış töreninde yaptığı konuşmanın başında Bartın'da yaşanan maden kazasından ötürü duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Kazada hayatını kaybeden madencilerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında bulunan madencilerimizin de bir an önce ve sağlıkla kurtarılmalarını temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.

İSO ETP'nin Türkiye sanayisinin gelişmesi ve dünya ile rekabet etmesini hedeflediğini belirten Bahçıvan, "Bugün itibarıyla 'fikirden ürüne' ve 'tasarımdan değere' giden yolda endüstriyel tasarım çalışmalarını sağlayacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz." dedi.

-"İSO ETP, hem sanayi hem de eğitim dünyamız ile entegre bir faaliyet içinde olacak"

Erdal Bahçıvan, İSO ETP'nin ekipman alt yapısı ve sunacağı imkanlarla bir bütün oluşturacak, entegre bir merkez olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İSO ETP, bu yapısıyla, Türkiye genelinde fark yaratacak ve örnek gösterilecek projelerden biridir. Bu nedenle İSO ETP'yi 70'inci yılımıza çok yakışan bir proje olarak görüyoruz. Bu proje için yola çıktığımızda amacımız, İstanbul ve çevresindeki sanayinin tasarım yetkinliklerini geliştirmek, tasarımcılarla sanayi arasında iş birliğini geliştirerek bir endüstriyel tasarım ekosistemi oluşturmak ve bu yolla rekabet gücümüzün artmasına katkıda bulunmaktı. İstanbul'da, sanayimizin kalbinin attığı önemli merkezlerden biri olan İkitelli'de hayata geçirdiğimiz projemizin kabul edilmesi ile birlikte 2020 yılından bugüne kadar İSO Endüstriyel Tasarım Merkezi'nin operasyonel hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalıştık.

İstanbul sanayinin geleceği adına mümkün olabilen en yüksek katılımla faaliyetlerini sürdürmesini hedeflediğimiz İSO ETP'yi, üniversitelerimiz ve meslek liselerimiz ile bütünleştirmeyi, onlarla endüstriyel tasarım arasında bir köprü ve eğitim birimi haline getirmeyi de hedefliyoruz. İSO ETP, böylece hem sanayi sektörümüz, hem de eğitim dünyamız ile entegre bir faaliyet içinde olacaktır."

- "Ülkemizin rekabet edebilirliğine ve büyümesine önemli katkı sağlayacak"

İSO ETP bünyesinde son derece gelişmiş ekipmanlar ve laboratuvarların yer aldığına dikkati çeken Bahçıvan, "Bu son teknolojik imkanlarla sunacağımız olanaklar sayesinde ortaya çıkarılacak tasarımların yaratacağı katma değer, ürünlerin ekonomik değerlerini yükseltecek, ihracatımızda da niteliksel bir sıçramaya yol açacaktır. Ayrıca firmalarımızın ürün geliştirme maliyetlerini düşürecek, ülkemizin rekabet edebilirliğine ve büyümesine önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Bahçıvan, merkezde sunacakları prototipleme ve tasarım doğrulama hizmetlerinin ötesinde, genç nüfus ve insan kaynağı, yaratıcılık potansiyeli, girişimcilik ruhu gibi avantajların da katma değere dönüşmesini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Burada önemli bir başka amacımız da sanayiciler ve tüm paydaşlarımızın bir araya gelecekleri, birlikte üretecekleri bir ekosistem ve tasarım kültürü oluşturmak." dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan, merkezde tasarım alanında çeşitli etkinlikler, eğitimler ve girişimcilik programlarını hayata geçirmeyi planladıklarını da kaydetti. Bugün sanayi, üretim hayatı ve ihracat dünyası için herkesi heyecanlandıran, umut veren güzel bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bu aşamaya gelinceye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte yüksek bir sinerji yaratarak, bu yapıyı, ülkemizin güzide kurumları arasına katmak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bunu başardığımız takdirde, üretim hayatımız ve ihracat dünyamızın ivedilikle ihtiyaç duyduğu, kalite, ileri teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünlere dayalı, dünya ile rekabet edebilir bir üretim hayatına ulaşmamız da kolaylaşacaktır. Biz sanayicilerin, bunu başaracağına yürekten inanıyorum."