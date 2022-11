İşlenmiş et ürünlerine zam!

Et fiyatları normal seyrederken, işlenmiş et ürünlerinde (sucuk, salam, sosis, pastırma) fiyatlar son bir yılda 3,5 katına çıktı. Geçen yıl dana kuşbaşı 70 lira iken, 1 kg sucuk 90 liraydı. Şimdi ise kuşbaşı 130 lira ancak sucuğun kilosu 350 lirayı geçti. Zincir marketlerin raf bedelleri fiyatların artışında etkili oldu. 1 kilogram sucukta 300 gram et kullanıldığı düşünüldüğünde üretici firmalar da ciddi kazançlar elde etti.

Kaynak :Türkiye