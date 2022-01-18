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İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin ikincisi Türkiye'de

Seferleri yeniden başlatılan İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin ikincisi Kocaeli-Köseköy'e geldi. Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ekonomi 18.01.2022, 16:11
İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin ikincisi Türkiye'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bölgesindeki ekonomik ve ticari faaliyetleri canlandırmak amacıyla İslamabad-Tahran-İstanbul hattında yük taşımacılığı yeniden başlatıldı.

Toplam 5 bin 981 kilometrelik parkuru 12 gün 21 saatte tamamlayan ilk tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 3 Ocak'ta Ankara'da karşılanmıştı.

İkinci yük treni de 29 Aralık 2021'de Pakistan'ın Peşaver Bölgesi'ndeki Azakhel Dry Port'tan uğurlandı. 11 vagonunda 525 ton sabun taşı yükü bulunan söz konusu tren, toplam 6 bin 437 kilometreyi katederek Kocaeli-Köseköy'e ulaştı.

İslamabad-Tahran-İstanbul hattında ilk kez 2009'da işletilmesine başlanan yük treninin seferlerine, 2011'den itibaren teknik nedenlerle ara verilmişti.

Demir yolu yük taşımacılığına yeniden başlanmasıyla Türkiye-Pakistan arasında deniz yoluyla 30-35 günü bulan taşımalar, 12-14 güne düşerken, zaman ve ulaşım maliyetleri de önemli oranda azaltıldı.

Güzergahtaki ticareti hareketlendirmesi bekleniyor

Türkiye-Pakistan güzergahındaki ve çevre ülkelerdeki ticareti hareketlendirmesi beklenen rotayla, İran üzerinden Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin'e kadar geniş bir hinterlanttaki lojistiğe önemli alternatif sunuluyor. Özellikle Pakistan ve Afganistan'ın, Avrupa dahil, uluslararası pazarlarla en hızlı ve en kısa bağlantı kurmasına imkan tanıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce Pakistan, İran, Türkiye güzergahında tekrar işletilmesine başlanan İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi kapsamında yük çeşitliliğin artırılması, taşıma sürelerinin kısaltılması ve karşılıklı yük taşınması için çalışmalar devam ederken Türkiye'den dönüş seferleri için de çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye'nin uluslararası demir yolu koridorlarının kilit ülkesi haline gelmesi açısından önemli adım olan İslamabad-Tahran-İstanbul Hattı ile Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor'un etkin olarak kullanılmasının dünya ticaretine önemli katkı sağlaması da bekleniyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kapsamında (WFP) 14 Ekim 2021'de Türkiye'den Afganistan'a gıda maddesi taşıyan trenlerin gönderilmesine başlanmıştı.

İstanbul-Çatalca, Kocaeli-Köseköy, Mersin gibi farklı noktalardan hem İran-Türkmenistan hem de BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Afganistan'a gıda ürünleri taşıyan trenler gönderilmişti.

#İslamabad #tahran
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