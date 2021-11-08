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İŞKUR'dan iş arayanlara müjdeli haber! Başvurular başladı

Milyonlarca kişiye istihdam ederek iş kapısı açan İŞKUR'da geçen hafta İşbaşı Eğitim Programı’nda yeni bir döneme girildi ve yeni istihdam taahhüdü kapsamında başvurular alınmaya başlandı.

Ekonomi 08.11.2021, 13:02
İŞKUR'dan iş arayanlara müjdeli haber! Başvurular başladı

İŞKUR’un son yıllarda uyguladığı çok önemli bir program var. İşbaşı Eğitim Programı sizliğin önlenmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle çalışma yaşına gelmiş gençlerimizin iş yaşamına girmede ilk adımı atmaları bu programla mümkün olabiliyor.Milliyet'ten Cem Kılıç'ın ilgili yazısı şöyle; Programa dahil edilen gençler istihdam edilme fırsatını İşb

Özellikleri neler? 

Talepleri uygun görülürse, işyerlerine mevcut istihdamlarının yüzde 10’una kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı alma hakkı tanınıyor. İşyerleri bu kapsamda en az 3 ay süreyle tanınan kontenjan dahilinde İŞKUR katılımcılarını eğitim içerikli olarak çalıştırıyor.Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin en az yüzde 50’sini olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor hem de işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.

Programların süresi 

Bu programlara giren işgücü hem bu sürede İŞKUR’dan mali destek alıyor hem de kısa vadeli sigorta kolları ve Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet ödüyor. İşverenler de istihdam edecekleri kişileri daha bilinçli seçerek avantaj yakaladıkları gibi, bu eğitim dönemindeki maliyetlere de katlanmak zorunda kalmıyor.İşbaşı Eğitim Programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanabiliyor.Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi gelecekte çok önemli hale gelecek olan, özel uzmanlık gerektirecek faaliyetlerde, program süresi 18-29 yaş arası gençler için en fazla 9 ay olarak uygulanabiliyor. İşbaşı eğitim programlarında çalışılan sürenin hesabında kanuni haftalık süresi esas alınıyor. Buna göre, programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık kanuni 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

Kimler katılabiliyor? 

İŞKUR’un açıkladığı koşulları sağlayanlar programdan yararlanabiliyor: - Kuruma kayıtlı işsiz olmak, - 15 yaşını tamamlamış olmak, - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, - Emekli olmamak, - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak. Öğrenciler, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar da bu programlara katılabiliyorlar.

İŞKUR karşılıyor 

Programdan katılımcılara maddi destekler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu bağlamda karşılanan giderler aşağıdaki gibi sıralanıyor: - Katılımcı zaruri gideri (Günlük 108.68 TL, öğrenciler için 81.51 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54.34 TL) - İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi ve Genel Sağlık Sigortası Prim GiderleriBir başka husus da kadın katılımcılara yönelik. Buna göre; sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanıyor.

İstihdam yükümlülüğü için süre uzadı 

İŞKUR’un geçtiğimiz haftalarda hem programa ilişkin revizeler yapmak hem de başvuru prosedürünü kolaylaştırmak amacıyla İşbaşı Eğitim Programı başvurularını durdurması söz konusu olmuştu. Durdurma sonrası İŞKUR istihdam yükümlülüğü ile ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.Buna göre 5 Kasım 2021 ve sonrasında başlayacak programlarda istihdam yükümlülüğü 60 günden az olmamak üzere en az iki katına çıkarılmış oldu. Böylelikle programın katılımcıları daha uzun süre istihdamda tutması hedefleniyor.Böylelikle işverenlerin programa ilişkin endişeleri de ortadan kaldırılmış oldu. Başvuru sürecine ilişkin olarak da yenilikler önümüzdeki günlerde hayata geçirilecektir.

aşı Eğitim Programı son haftalarda İŞKUR’un bu konuda yeni bir düzenleme yapılacak olması nedeniyle durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde İşbaşı Eğitim Programı’nda yeni bir döneme girildi ve yeni istihdam taahhüdü kapsamında başvurular alınmaya programlar açılmaya başlandı. gibi aynı zamanda işe girerken hep sorulan “deneyiminiz var mı?” sorusunu da bu program sayesinde olumlu olarak cevaplıyorlar.

#İŞKUR #istihdam #iş
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