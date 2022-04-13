İŞKUR 3 ayda 325 bin kişiye istihdam sağladı

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-mart döneminde de 113 bin 92'si kadın, 212 bin 324'ü erkek 325 bin 416 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu.