İSKİ zam gündemiyle olağanüstü toplanacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanıyor.
Ekonomi 11.02.2022, 12:47 11.02.2022, 13:01
Kurul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.
Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında zam gelmişti.
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