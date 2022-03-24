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İSKİ'den kesintisiz hizmet için suya zam talebi

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, "İstanbul'a bugün verdiğimiz hizmeti kesintisiz sürdürmek, devam eden yatırımlarımızı tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında bir düzenleme yapılması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır" dedi.

Ekonomi 24.03.2022, 13:14 24.03.2022, 13:26
İSKİ'den kesintisiz hizmet için suya zam talebi

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'a verdikleri hizmeti kesintisiz sürdürmek, yatırımları tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Eyüpsultan'daki İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nde (İSKOM) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mermutlu, yatırım ve işletme giderlerinin önemli bir kısmını İstanbulluların ödediği su paralarıyla karşıladıklarına işaret ederek, son 3 yıldır İstanbul'da su fiyatlarında önemli bir artış yaşanmadığını ifade etti.

İstanbulluların yüzde 86'lık diliminin birinci kademe olan 0-15 metreküplük tarifeden su kullandığını aktaran Mermutlu, "Bu tarifenin birim fiyatı ise 5,56 liradır. 5,56 liraya verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içme suyu hem de atık su yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi ayrıca bu 5,56 lira ile evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz." diye konuştu.

Mermutlu, belirli aralıklarla su tarifesinde zam talep ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak bu, Genel Kurulumuz tarafından uygun görülmedi. Giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle şimdiden 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki İstanbul'a bugün verdiğimiz hizmeti kesintisiz sürdürmek, devam eden yatırımlarımızı tamamlamak ve şehrin ihtiyaç duyduğu yeni projelere başlamak için su fiyatlarında bir düzenleme yapılması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır."

- "İSKİ her ay 500 milyon lira civarında açık veriyor"

İstanbul olarak bu yıl iyi yağış alındığını ve barajlarda yüzde 90 doluluğa ulaşıldığını belirten Mermutlu, "Bu yaz için bir susuzluk problemi öngörmüyoruz. Ancak suyun kaynağından alınıp musluklara getirilinceye kadar önemli aşamalardan geçtiği ve yüksek maliyetlere sebep olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Nasıl ham petrol işlenmeden doğal haliyle kullanılamazsa içme suyu da ham haliyle kullanılamaz." diye konuştu.

"Bu fiyatlara su satmaya devam edersek bu işin sürdürülebilir olmadığını da İstanbulluların yakından bilmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Mermutlu, şunları kaydetti:

"İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir. Bütün bu durumları göz önünde bulundurarak aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız olan Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından İSKİ Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil olarak görüşülmesini talep ettik."

- İstanbul’daki barajlarda taşma riski yok"

Mermutlu, daha önce barajlarda taşma ile ilgili uyarı yaptıklarını anımsatarak, "Taşmak üzere olan barajlarımız için biz uyarı yaptık. Istrancalar'daki 7 barajımız taşıyor, bunlarda herhangi bir risk yok. Dolayısıyla buradan bir elektrik tasarrufu oluyor." dedi.

"İstediğiniz oranda zam yapılamazsa evlerde su akmama gibi bir durum söz konusu olur mu?" sorusuna Mermutlu, "Biz bu duruma İstanbul'un düşmesini arzu etmeyiz, buna müsaade de etmeyiz. İşletmeler bizim için öncelikli. Suyun musluklardan akıtılması öncelikli. Ancak ne olur? İstanbul'un ihtiyacı olan yatırımlar birikir. Biz yatırımları öteleyerek bu açığı kapatırız. Ancak yatırımların ötelenmesinin de ileride İstanbul halkına faturaları olacak. Mesela müsilaj ya da yapmayı planladığımız henüz inşaat aşamasındaki yatırımlarımız var... Örneğin Kağıthane Tüneli. İkitelli iletim hattı ya da arıtma tesisleri. Bunların inşaatları gecikecektir." yanıtını verdi.

"Zam oranı ile alakalı bir çalışma var mı?" sorusu üzerine ise Mermutlu, "Zam oranıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar çalışıyor Genel Kurulumuza sunacağız. Genel Kurulumuz buradaki oranları takdir edecek ve uygun olan bir zammı, bizim de arzu ettiğimiz zammı vereceklerdir diye umuyoruz. İstanbul halkını en az rahatsız edecek bir zam oranı arzu ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#İSKİ Genel Müdürü #su #zam
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