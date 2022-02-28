İş insanı Murat Ülker, Global Trends Summit etkinliğine katılacak

Şirket yönetiminden NFT’nin geleceğine, ödeme sistemlerinden mobiliteye pek çok konunun ele alınacağı bu etkinlikle ilgili Murat Ülker kişisel hesabından şu paylaşımı yaptı.

Bekliyorum.

Yeni medyadan lojistiğe, NFT’den robotiğe kadar pek çok alana dair global trendlerin ele alınacağı bu buluşmayı, iş dünyasının geleceği açısından ziyadesiyle yararlı buluyorum. Benim de kısaca hızlı tüketim, yeni teknolojiler, insan kaynakları konularındaki görüşlerimi paylaşacağım Global Trendler Zirvesi’ne oldukça değerli isimler katılıyor. Odaklanacağımız konulara bakınca, yalnızca iş dünyasının değil kişisel yaşamlarımızın geleceğine de dair ayrıntılı bir tablo çizileceğine inanıyorum. Kaçırmayın derim!

Yıldız Holding ise etkilikle ilgili;

"Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Fast Company Türkiye tarafından bugün düzenlenecek Global Trends Summit etkinliğine panelist olarak katılacak. Şirket yönetiminden NFT’nin geleceğine, ödeme sistemlerinden mobiliteye pek çok konunun ele alınacağı bu etkinliğin herkes için verimli geçmesini dileriz " paylaşımında bulundu.