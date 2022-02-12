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İş dünyası yeni tedbirleri memnuniyetle karşıladı

İş dünyası, bugün açıklanan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri memnuniyetle karşıladı.

Ekonomi 12.02.2022, 17:29
İş dünyası yeni tedbirleri memnuniyetle karşıladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, söz konusu kararların, üretim ve ihracatı önceleyen birçok destek, tedbir ve teşvik paketi ile ekonomiye ayrı bir canlılık getireceğini bildirdi.

Bakan Nebati'nin, bütçe disiplininden taviz vermeden dengeli sürdürülebilir bir büyümenin hedeflenmesini de iş dünyası olarak önemseyerek memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında kur korumalı TL mevduatlarından 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da 312 milyar lirayı aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda. Yastık altında bulunan yaklaşık 5 bin ton altının karşılığı olan 350 milyar TL’nin ekonomiye kazandırılması da ayrıca hazinemize ayrı bir güç katacaktır. Yatırım, ihracat ve işletme destekleri kapsamında KGF ile 60 milyar liralık destek bu ortamları güçlendirecek, ekonomimize daha da çok katkı sağlamalarına vesile olacaktır. Tabi bütün bunlarla birlikte katma değerli yatırımların öncelenmesi, yurt içi ve yurt dışı ticarette dengenin hedeflenmesi memnuniyetle karşıladığımız durumlardır. Alınan bu kararların ülkemizin refahı için hayırlı olmasını diliyoruz."

"KDV indirimi müjdesinin enflasyona çare olacağına inanıyorum"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak açıkladığı KDV indiriminin önemli olduğunu belirterek, “Hem sayın bakanımızın açıkladığı tedbirler, hem de özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın temel gıda maddelerinin KDV’sinin yüzde 1’e indirilmesi müjdesinin enflasyona çare olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda iş dünyasının üzerine düşen görevler de var. İş dünyası olarak biz de KDV indirimi kadar feragatta bulunmalıyız. Böylece KDV indiriminin etkisi katlanmış olur.” ifadelerini kullandı.

Ali Kopuz, enflasyon gibi tüm ekonomik sorunlarla mücadelenin çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyduğuna inandığını belirterek, “Bu nedenle sayın bakanımız Nureddin Nebati’nin açıkladığı tedbirler de ekonomimizin yaşadığı sorunlara çare olacaktır. Şu anda özellikle KOBİ’lerin finansal sorunlarına çare olacak KGF destekli kredilerin ayrıntıları açıklandı. Kur korumalı mevduat sisteminin geliştirilmesiyle yastık altı birikimlerin de finansal sisteme dâhil edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 24 ay ödemesiz yatırım kredisi, kredilerin tüketime gitmesini engelleyecek düzenlemeler ve enflasyonla mücadele için geliştirilen yeni mekanizmalar, hem etkin olmasını umduğumuz tedbirler hem de birbirini tamamlayan parçalar. Devlet ve çalışanından işverenine kadar bütün millet üstüne düşeni inşallah yapacak ve bu zor zamanları atlatacağız” şeklinde konuştu.

"Yüzde 1 KDV kararı çok yerinde ve doğru bir karar"

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, yüzde 1 KDV uygulamasının KOBİ'ler başta olmak üzere birçok büyüklükteki işletmenin satışlarına ve mevcut iş hacimlerine olumlu katkıda bulunacağını belirtti.

Gıda başta olmak üzere türevleriyle birlikte birçok işletmeye olumlu yansımaları olan yüzde 1 KDV kararının çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu ifade eden Güral, şunları kaydetti:

"Sadece işletmelere katkı olarak yansıyacağına değil vatandaşların alım gücünü artıracağı için kısa vadede enflasyonu da stabil hale getireceğine inanıyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 1 KDV müjdesi küçük ve orta büyüklükteki işletmelere adeta bir müjde niteliğinde. KOBİ'lere olumlu yansımaları olacak bu paketi büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. KOBİ'lerin satışını artıracağı gibi vatandaşların da cebine olumlu şekilde yansıyacaktır. Tüm bunların yanı sıra ülkede enflasyonunun da KDV indirimi ile düşeceğini öngörüyoruz. Özetlemek gerekirse, yüzde 1 KDV Türk ekonomisine ve KOBİ'lere deyim yerindeyse can suyu olacak."

Kaynak: AA
#iş dünyası #Nureddin Nebati #ekonomi
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