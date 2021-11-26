İnşası süren OSB henüz tamamlanmadan doldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde altyapı çalışması süren Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoğun talep dolayısıyla kısa sürede doldu. Çanakkale-İzmir kara yolunda ilçe merkezine 2 kilometre uzaklığındaki Çınarköy ve Balıklı köyü sınırları içindeki 1 milyon 360 bin metrekare alanda kurulacak Ezine Gıda İhtisas OSB’nin çeşitli büyüklüklerde 91 sanayi parseli bulunuyor.

İnşaat ve yapı faaliyetleri için altyapı çalışmasına başlanan bölgedeki doluluk oranı yoğun ilgiden dolayı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Altyapı ve elektrik çalışmasında fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 olduğunu belirten OSB Müdürü Alper Altınok, “Şu anda 46 firmaya tahsis gerçekleştirdik. Halen değerlendirme sürecinde olan firmalar var. Ancak şu anda yerimiz kalmadı. 2-3 parselde daha inceleme ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Daha başlamadan neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız” dedi.

8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Arıtma sistemiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na projelerin gönderildiğini, yeni yılla bunun da ihale sürecine başlayıp tesislerin yapımına geçeceklerini aktaran Altınok, “2022 yılında inşaat sezonunun açılmasıyla ciddi bir şantiye alanına dönüşeceğiz. Toplamda 50’ye yakın firma olacak diye düşünüyoruz. Yaklaşık 7 bin istihdam taahhüdü aldık. Bu da bölgemiz için ciddi bir sayı. Bu, dolaylı olarak burada çalışan firmaların toplamında 8 bin kişiyi bulacak demektir" dedi.

Stratejik noktada

Söz konusu alan, limanlara ve havalimanına yakınlığı dolayısıyla stratejik bir noktada yer alıyor. Bölge, İstanbul ve İzmir’e yaklaşık 300 kilometre, Çanakkale Havaalanı’na 45, tüm dünya pazarlarına ürün sevkiyatı yapılabilen Çanakkale Kepez Limanı’na ise 50 kilometre mesafede bulunuyor.