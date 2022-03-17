İngiltere, Türkiye'ye finansman kredisi verecek
İngiltere, Türkiye'ye Ankara-İzmir hızlı tren hattı için altyapı ihracat finansman kredisi verecek.
İngiltere, Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 2.3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini duyurdu. Kredinin, İngiltere’nin altyapı alanında şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacağı öğrenildi.
İngiltere, Türkiye'ye Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 2.3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi vereceğini bildirdi. Kredi İngiltere’nin şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacak.
COP26 iklim zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere’nin Ticaret Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, ihracat kredisi kurumu UKEF, 503 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattına 2.1 milyar Euro (2.3 milyar dolar) kredi sağlayacak.
HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİR TİCARET ORTAĞI
İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan yaptığı açıklamada “Türkiye, İngiltere için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağıdır… UKEF’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sivil altyapı anlaşmasının da aynı derecede sürdürülebilir olması bir o kadar uygundur” dedi.
Kredinin finansmanında Credit Suisse ve Standard Chartered Bank başta olmak üzere bankalar rol alacak.
NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşmanın yeşil kredi yapısına sahip olacağını belirtti.
Nebati yaptığı açıklamada, “İngiltere hükümeti ile uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından oldukça memnunuz ve işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendirmeyi umuyoruz” dedi.
Açıklamaya göre projede İngiltere üretilen yüz milyonlarca sterlin değerinde demiryolu sistemi, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ekipmanı kullanılması bekleniyor.
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