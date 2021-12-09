İngiliz finans kuruluşu Merkez Bankası'ndan haftaya 2 puanlık faiz indirimi bekliyor

Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor. Kurum 2021 sonunda ise dolar/TL'nin 14,50 seviyesinde olacağını öngörüyor.



Barclays ekonomistleri Türkiye’ye ilişkin kapsamlı bir araştırma raporu yayımladı ve raporun ardından bir de yatırımcı toplantısı düzenledi. Kurum raporunda Türkiye’nin 2018’e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Dolar/TL 14.5, enflasyon yüzde 30

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30’a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerine de dikkat çekti. Dolar/TL ’nin 2021 sonunda 14.50 lira olmasını bekleyen Barclays, 2022’nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16’ya ulaşmasını bekliyor.



Aralık ayındaki Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından ise 100 baz puanlık bir indirim daha olmasını öngörüyor. Barclays, TCMB’nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.



Raporda, enflasyonda devam eden bozulmaya ve artan TL oynaklığına rağmen, yetkililerin açıklamalarını ‘güvercin’ olarak yorumlayan Barclays, TL oynaklığını/seviyesini ise irrasyonel olarak değerlendiriyor. Merkez Bankası’nın ise yönlendirmelerinin gevşeme döngüsündeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirten kurum, tartıştığı en kritik noktanın ise uygulanan para politikası deneyinin nasıl sona ereceği olduğuna da işaret etti.



Önceki kur ataklarında yaşananlara bakarak Merkez Bankası’nın bir noktada önden yüklemeli faiz artışlarına başlayarak tepki verdiğini hatırlatan Barclays ekonomistleri, şu an Merkez Bankası’nın enflasyonu ‘geçici’ olarak değerlendirdiğine de vurgu yaptı. Kurum raporunda, finansal istikrar tarafında şirketlerin düşük yabancı para borçlanmasının Merkez Bankası’na daha rahat bir ortam yarattığını kaydederek tipik bir önden yüklemeli reaksiyonu daha mümkün bulduklarını ancak sözlü müdahale, faiz indirim döngüsünün sona erdiğine ilişkin iletişim, daha fazla döviz satım müdahalelerinin de görülebileceğini ifade etti.

‘Ani duruş’ beklentisi yok

TL’nin önemli bir baskı altında olduğunu kaydeden kurum, daha zayıf bir TL’nin, daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini ve bunun da daha düşük reel politika faizlerine yol açabileceğini kaydederek Merkez Bankası’nın ise sürece faiz indirimleriyle biraz daha zorlaştırdığını dile getirdi. Yerellerin dolarizasyonunun da bu politikalarla desteklendiğini belirten kurum, sonuçta TL’nin daha da zayıfladığına işaret etti.



Barclays ekonomistleri Türkiye ekonomisinde ani bir duruş ise beklemiyor. TL’nin zayıflığı ‘ani durma’ dönemlerini hatırlatsa da Türkiye’nin henüz o durumda olmadığını dile getiren ekonomistler bunun nedenini de TL’deki istikrarsızlığın cari açık finansmanı sorunlarından değil düşük politika faizi ve yüksek enflasyondan kaynaklanmasına bağladı.

Kaynak: Dünya