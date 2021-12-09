banner38

İngiliz finans kuruluşu Merkez Bankası'ndan haftaya 2 puanlık faiz indirimi bekliyor

İngiliz finans kuruluşu Barclay, Merkez Bankası'nın haftaya 2 puanlık faiz indiriminde bulunacağını öngördü.

Ekonomi 09.12.2021, 18:26
İngiliz finans kuruluşu Merkez Bankası'ndan haftaya 2 puanlık faiz indirimi bekliyor

Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor. Kurum 2021 sonunda ise dolar/TL'nin 14,50 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Barclays ekonomistleri Türkiye’ye ilişkin kapsamlı bir araştırma raporu yayımladı ve raporun ardından bir de yatırımcı toplantısı düzenledi. Kurum raporunda Türkiye’nin 2018’e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Dolar/TL 14.5, enflasyon yüzde 30

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30’a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerine de dikkat çekti. Dolar/TL ’nin 2021 sonunda 14.50 lira olmasını bekleyen Barclays, 2022’nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16’ya ulaşmasını bekliyor.

Aralık ayındaki Türkiye cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten banka, ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısından ise 100 baz puanlık bir indirim daha olmasını öngörüyor. Barclays, TCMB’nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini vurguladı.

Raporda, enflasyonda devam eden bozulmaya ve artan TL oynaklığına rağmen, yetkililerin açıklamalarını ‘güvercin’ olarak yorumlayan Barclays, TL oynaklığını/seviyesini ise irrasyonel olarak değerlendiriyor. Merkez Bankası’nın ise yönlendirmelerinin gevşeme döngüsündeki kararlılığı ortaya koyduğunu belirten kurum, tartıştığı en kritik noktanın ise uygulanan para politikası deneyinin nasıl sona ereceği olduğuna da işaret etti.

Önceki kur ataklarında yaşananlara bakarak Merkez Bankası’nın bir noktada önden yüklemeli faiz artışlarına başlayarak tepki verdiğini hatırlatan Barclays ekonomistleri, şu an Merkez Bankası’nın enflasyonu ‘geçici’ olarak değerlendirdiğine de vurgu yaptı. Kurum raporunda, finansal istikrar tarafında şirketlerin düşük yabancı para borçlanmasının Merkez Bankası’na daha rahat bir ortam yarattığını kaydederek tipik bir önden yüklemeli reaksiyonu daha mümkün bulduklarını ancak sözlü müdahale, faiz indirim döngüsünün sona erdiğine ilişkin iletişim, daha fazla döviz satım müdahalelerinin de görülebileceğini ifade etti.

‘Ani duruş’ beklentisi yok

TL’nin önemli bir baskı altında olduğunu kaydeden kurum, daha zayıf bir TL’nin, daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini ve bunun da daha düşük reel politika faizlerine yol açabileceğini kaydederek Merkez Bankası’nın ise sürece faiz indirimleriyle biraz daha zorlaştırdığını dile getirdi. Yerellerin dolarizasyonunun da bu politikalarla desteklendiğini belirten kurum, sonuçta TL’nin daha da zayıfladığına işaret etti.

Barclays ekonomistleri Türkiye ekonomisinde ani bir duruş ise beklemiyor. TL’nin zayıflığı ‘ani durma’ dönemlerini hatırlatsa da Türkiye’nin henüz o durumda olmadığını dile getiren ekonomistler bunun nedenini de TL’deki istikrarsızlığın cari açık finansmanı sorunlarından değil düşük politika faizi ve yüksek enflasyondan kaynaklanmasına bağladı.

Kaynak: Dünya

#merkez bankası #faiz indirimi #Barclays
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. İstanbul Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Fatih Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gazişehir Gaziantep 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Yeni Malatyaspor 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Çaykur Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. Manchester United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton & Hove Albion 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle Utd 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atlético Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alavés 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8