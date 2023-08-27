IMF iddialarına bakanlıktan cevap
Hazine ve Maliye Bakanılığı, muhalif bazı medya kanallarında ortaya atılan IMF'nin kapısı çalınacak şeklindeki iddialara cevap verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
Bakanlık yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti
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