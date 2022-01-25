IMF 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin 2022'ye önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılmasıyla ülkelerin yeniden kısıtlamalar uyguladığına işaret edilen raporda, artan enerji fiyatları ve arz kesintilerinin özellikle ABD ile birçok gelişmekte olan ekonomide beklenenden daha yüksek ve daha geniş tabanlı enflasyonla sonuçlandığı aktarıldı.

Raporda, 2021'de yüzde 5,9 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin 2022'de yüzde 4,4 ve 2023'te 3,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF, Ekim 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9, 2023'te ise yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

- Küresel bazda riskler aşağı yönlü

Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisindeki gerilemenin iki büyük ekonominin büyüme tahminlerindeki düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, ABD'de parasal desteğin erken geri çekilmesi ve devam eden arz sıkıntısının, Çin'de ise emlak sektöründe devam eden daralma ile özel tüketiminin beklenenden daha yavaş toparlanmasının iki ülkenin büyümesinde düşüşe neden olduğu aktarıldı.

Raporda, artan enflasyonun, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve yüksek enerji fiyatları ile birlikte öngörülenden daha uzun süre devam etmesinin beklendiği, 2022'de arz-talep dengesizlikleri azaldıkça ve büyük ekonomilerdeki para politikası müdahalesiyle enflasyonun kademeli olarak düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Küresel bazda risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Kovid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmasının salgını uzatabileceği ve yeni ekonomik aksamalara neden olabileceği belirtildi.

- ABD'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4'e indirildi

IMF'nin raporuna göre, ABD ekonomisinin, geçen yıl yüzde 5,6 büyüdüğü tahmin edildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 5,2'den yüzde 4'e düşürülürken, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2,2'den 2,6'ya çıkarıldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüdüğü tahmin edildi. Bölge ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi 4,3'ten yüzde 3,9'a indirilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2'den 2,5'e çıkarıldı.

Almanya'nın 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan 3,8'e, Fransa'nın yüzde 3,9'dan 3,5'e, İtalya'nın yüzde 4,2'den 3,8'e ve İspanya'nın yüzde 6,4'ten 5,8'e çekildi.

Alman ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 1,6'dan 2,5'e, İtalya'nın yüzde 1,6'dan 2,2'ye ve İspanya'nın yüzde 2,6'dan 3,8'e çıkarılırken, Fransa'nın büyüme tahmini ise yüzde 1,8 olarak korundu.

İngiltere için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5'ten 4,7'ye düşürülürken, 2023 yılı beklentisi yüzde 1,9'dan 2,3'e çıkarıldı.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 için yüzde 4,5'ten 3,9'a düşürülürken, 2023 için yüzde 2,2'den 2,6'ya yükseltildi.

- Çin'in bu yıla dair büyüme tahmini yüzde 4,8'e düşürüldü

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 8,1 büyüdüğü tahmin edildi.

Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 5,6'dan 4,8'e ve 2023 yılı tahmini yüzde 5,3'ten 5,2'ye çekildi. Hindistan ekonomisinin ise bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,5'ten 9'a, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,6'dan 7,1'e çıkarıldı.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e çekilirken, 2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 2'den 2,1'e yükseltildi. Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,3 olarak korunurken, 2023’te de yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 5,1'den 4,8'e düşürülürken, 2023 için yüzde 4,6'dan 4,7'ye çıkarıldı.