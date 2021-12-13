İlan açıldı! 543 personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel idare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 30 aralık 2021.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 172 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2021.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Bitlis Eren Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2021.Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.

Şırnak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021.