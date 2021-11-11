İlan açıldı: 270 personel alınacak
Ticaret Bakanlığı ve 6 üniversite bünyesine 270 personel almak için ilan açtı.
Ekonomi 11.11.2021, 08:54 11.11.2021, 09:01
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
Kafkas Üniversitesi 31 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
Ardahan Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 14 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2021.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
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|16
|11. Altay
|12
|16
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|12
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|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
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|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
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|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
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|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
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|13
|6
|20. Getafe
|13
|6