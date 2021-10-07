İlan açıldı! 130 bine yakın personel alımı yapılacak
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilana göre, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama gibi birimlere 130 bine yakın personel alımı yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son olarak açıkladığı işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükselmişti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.
İŞKUR aracılığıyla, bazı sektörlerde çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri sağlanıyor.
İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının ‘açık iş ilanları’ bölümünde yayımlanıyor.
Türkiye İş Kurumu, hem özel hem kamuda 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.
Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunan İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünde; imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.
İŞKUR, 2021’de 988 bin kişiye istihdam yarattı.
Kaynak: NTV
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