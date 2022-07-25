İkinci el taşıt satıcılarına denetim
Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle meşgul olan toplu iş yerlerinin iş ve işlemleri için denetim başlattı.
Ekonomi 25.07.2022, 17:57
Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.
Kaynak: AA
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