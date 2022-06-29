İki ilde ekmeğe zam!

Eskişehir'de 210 gramı 3 TL'ye satılan ekmeğin 200 gramı 4 TL olarak satılacak. 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 TL olarak güncellendi. Yeni fiyat tarifesi, Kurban Bayramı sonu itibari ile 13 Temmuz sonrası Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olacak.

İzmir'de ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olmasa karar verdi. Karar, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. Komisyon üyeleri, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi. Görüş, oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi