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İhtiyaç sahiplerine 9,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine eylülde 9,6 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Ekonomi 25.10.2022, 17:39
İhtiyaç sahiplerine 9,6 milyar liralık destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlığı aylığı, elektrik tüketim desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve eğitim desteği gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini belirtti.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında eylülde 882,7 milyon lira, yaşlı ve engelli aylıkları için 2,1 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydeden Yanık, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını vurguladı.

Yanık, Evde Bakım Yardımı kapsamında 1,8 milyar liranın bakım ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ödendiğini belirtti.

- SED ile ailelere 340,5 milyon lira destek

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Yanık, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 340,5 milyon lira destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Yanık, 81 il ve ilçelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ödenen "periyodik pay" adı altındaki kaynak miktarının eylülde 243,4 milyon lira olduğunu kaydetti.

- VEFA Projesi ile yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Eylül ayı içeresinde 19,2 milyon liranın Vefa Projesi kapsamında yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için ödendiğini belirten Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, SGK'ye ödemeleri gereken 3,3 milyar lira tutarı Bakanlık olarak üstlendiklerini belirtti.

Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere 285,9 milyon liralık elektrik tüketim desteği verdiklerini, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların masrafları için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 231,2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, eylül ayında gerçekleşen diğer yardımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Barınma yardımı kapsamında 8,5 milyon lira destek sağladık. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek sağladık. Aktardığımız 4,6 milyon lira aşevi yardımıyla da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturduk.

Doğum yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon lira nakdi yardım yaptık. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de 2,4 milyon lira destek verdik."

Sosyal yardımları tamamen ihtiyaç temeli gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Eylül ayı içinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık toplam 9,6 milyar lira tutarında destek verdik." ifadelerini kullandı.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #Destek ödemesi
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