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İhtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon lira yardım dağıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 milyar 897 milyon lira nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Ekonomi 12.02.2022, 12:44
İhtiyaç sahiplerine 4 milyar 897 milyon lira yardım dağıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında yapılan nakdi yardımlara ilişkin bilgi verdi.

"143 milyon lira 'elektrik tüketim desteği' verildi"

Hak temelli, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini ifade eden Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere ocak ayı içerisinde 143 milyon lira "elektrik tüketim desteği" verdiklerini belirtti.

Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için de destekte bulunduklarını ve bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydetti.

Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 1,9 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,6 milyon liralık hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik" bilgisini verdi.

Engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte destekleniyor

Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek verdiklerini, bu kapsamda 1,138 milyar lira engelli aylığını ve 957 milyon lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini, bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek (SED) sunduklarını da dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek, onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplamda 234,6 milyon lira destekte bulunduk."

"Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik"

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için yeni bir ek kaynak hazırladıklarına dikkat çeken Yanık, "Vatandaşlarımızın kış aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon lirayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, "şartlı eğitim yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere de eğitim desteğinde bulunduklarını, 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardım yaptıklarını ifade etti.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik de destek verdiklerini belirten Yanık, bu yardımlar kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 259 milyon lira yatırdıklarını ayrıca doğum sonrasında talep eden her vatandaşa doğum yardımı kapsamında 30,2 milyon lira destek sağladıklarını da kaydetti.

Bakan Yanık, COVID-19 nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini, e-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü, ocak ayına ilişkin 7,3 milyon lira Faz-3 ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

5,8 milyon liralık barınma yardımı

Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu vurgulayarak, "Bu ay içerisinde aktardığımız 5,8 milyon liralık barınma yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Elektrik yardımından barınma yardımına, evde bakım yardımından Sosyal Ekonomik Destek'e, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 4 milyar 897 milyon lira nakdi yardımda bulunduk."

#derya yanık
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