İhracatta hedef 400 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat hedeflerine değindi ve ihracatçılara teşekkürlerini iletti. Konuşmasında, Türkiye'nin küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Erdoğan, TİM'in genel kurulunun önemine dikkat çekerek, ihracatçıların ülkenin büyümesi, kalkınması ve refahı için önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, başarı elde eden ihracatçıları ödüllendirerek çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan ihracatçılara teşekkürlerini sundu. TİM çatısı altında yer alan 115 bin ihracatçıya ve yatırım/üretim yapan tüm çalışanlara emeklerinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türk ihracatçılarını gurur kaynağı olarak tanımlayarak, onların sadece iş insanları olmadığını, aynı zamanda milletin gururu olduğunu ifade etti. Her bir ihracatçının Türk ekonomisinin üretim kapasitesinin sembolü olduğunu ve sağladıkları istihdam ve ihracatla yerli ve milli ekonominin gücünü temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca, dünyanın dört bir yanında "Türk Malı" damgalı ürünlerin var olmasında ihracatçıların büyük payı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'ye inanıp güvenen ihracatçılara minnettarlık duyduğunu belirtti ve onların Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek ekonomiye destek olduğu için hepsine teşekkür etti.

Konuşmasında ihracatın ve ihracatçıların ülke ekonomisine sağladığı katkının farkında olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi mücadeleleri boyunca ihracatçıları dava arkadaşları olarak gördüklerini ve onların meseleleriyle yakından ilgilendiklerini ifade etti. Ayrıca, ihracatçılarla sık sık bir araya geldiklerini, istişarelerde bulunduklarını ve gündemdeki konuları samimiyetle ele aldıklarını söyledi.

TİM'in taleplerini dinleyerek öneriler sunduklarını ve ihracatçılara destek verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ihracat potansiyelini daha da artırmak ve ihracatçıları cesaretlendirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. İhracatçıları "ticaret diplomasisinin öncüleri" olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye'nin dış ticaretteki gücünü ve etkinliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının devamında küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Gelecek yıl ihracatlarını 285 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, 2028 yılına kadar ihracat hedeflerinin 400 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

Son olarak, Erdoğan Eximbank'ın KOBİ'lere sağladığı kredi hacminin artacağını ve sağlık turizmi alanında da büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti. 2023 yılında 2 milyon turist ve 3 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti. Bu hedefler doğrultusunda ihracatçılara destek olacaklarını ve Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdüreceğini vurguladı.