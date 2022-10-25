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'İhracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddiaları yalanlandı'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının 9 aylık döneminde yapılan ihracat kaynaklı iadelerin ortalama gerçekleşme süresinin 42 gün olduğunu, "ihracatta iade süresinin 7 aya vardığı veya ihracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Ekonomi 25.10.2022, 15:03
'İhracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddiaları yalanlandı'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İhracatçıların KDV İade Alacakları Ödenmiyor", "İhracatta KDV iade süresi 7 aya yaklaştı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

KDV iadesinin, ihracat yapan firmaların ihraç ettikleri mallara ilişkin bilgi ve belgelerin vergi idaresine sunulmasıyla başlayan ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra tamamlanan bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu iadelerin hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılmasının, Gelir İdaresi Başkanlığının en hassas olduğu konuların başında geldiği vurgulandı.

Başkanlıkça KDV iade süreçlerinin hızlı ve doğru yapılmasını teminen gelişen teknolojinin sisteme adapte edildiği ve teknolojiden olabildiğince yararlanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak unutulmamalıdır ki KDV iadesinin hızlı yapılması kadar doğru yapılması, bir başka anlatımla herhangi bir usulsüzlüğe, yanlışlığa imkan vermeyecek şekilde gerekli kontrollerden geçtikten sonra yapılması büyük önem arz etmektedir. 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan KDV iadesi tutarı yaklaşık 204 milyar lira olup, bu tutarın yaklaşık 130 milyar liralık kısmı ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanmaktadır. 2022 yılının ilk 9 ayında yapılan ihracat kaynaklı iadelerin ortalama gerçekleşme süresi 42 gündür. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere ihracatta iade süresinin 7 aya vardığı veya ihracatçıların KDV iade alacakları ödenmiyor şeklinde haber ve değerlendirmelerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı, tamamen hayal ürünü olduğu açıktır. Ayrıca iade mevzuatı ile mükelleflere talep ettikleri iadeyi 5 veya 10 iş günü içinde yapılmasını taahhüt eden düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, Hızlandırılmış İade Sistemi sertifikası sahibi mükellefler ile Artırımlı Teminat Uygulaması'ndan yararlanan mükelleflerin iade talepleri 5 iş günü içinde yerine getirilmektedir. İhracatçıların iadesini beklediği KDV tutarının 500 milyar lira olduğu şeklinde aynı yazıda talihsiz bir açıklama daha yer almaktadır. 25 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ihracatçılar dahil tüm mükelleflerin bekleyen iade talep tutarı yaklaşık 56 milyar liradır. Vergi dairelerince günlük ortalama 1,3 milyar lira iade yapılmakta ve her gün yeni iade talepleri de alınmaktadır. Günlük 1,3 milyar lira iade yapılarak bu tutarın 43 günde iade edilmesi mümkündür. Ancak iade talepleri süreklilik arz ettiğinden stokta bekleyen iade tutarı her zaman mevcut olacaktır."

#Hazine ve Maliye Bakanlığı #kdv
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