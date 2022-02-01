İhracat verileri yarın açıklanıyor
2022 yılının ilk ayına ait ihracat verileri yarın açıklanacak.
Ekonomi 01.02.2022, 21:25
Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre, Bakan Mehmet Muş, geçen aya ilişkin dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla paylaşacak.
Bakanlığın Söğütözü'ndeki yerleşkesinde yapılacak toplantı yarın 11.30'da başlayacak.
2021'de rekor ihracat
Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.
Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.
Kaynak: AA
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