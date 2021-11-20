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İhracat arttı OSB'lerde yer kalmadı: Yoğun talebe noterli çekiliş

Pandemiden dolayı üretimi kısan üreticiler yeniden artan talebe yetişemiyor. Yeni Şafak’a konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yatırıma olan ilgiyi ifade ederken, “Sanayicilerimize noter huzurunda kura çektirerek yer tahsis edebiliyoruz. OSB’lerimizin pek çoğunda arsa bulmakta sıkıntı yaşıyoruz” dedi. Kütükcü, Konya OSB’de halen 650 fabrikanın üretim yaptığını belirterek, “100’ün üzerinde fabrikamız da inşaat halinde. OSB’de 52 bin çalışanımız var. Yeni genişleme alanı açıyoruz. Böylece Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geleceğiz” ifadesini kullandı.

Ekonomi 20.11.2021, 12:47
İhracat arttı OSB'lerde yer kalmadı: Yoğun talebe noterli çekiliş

Pandeminin en başından bu yana çarkların dönmesi için üretime devam eden Türkiye’de firmalar yatırımı hızlandırdı. Dengelerin değiştiği ve üretim gücüyle öne çıktığımız bir dönemde yatırımcılar çoğu OSB’de yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Türkiye’de 357 OSB de yaklaşık 2.2 milyon kişi çalışıyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, tüm zor şartlara rağmen yatırım iştahının çok yüksek olduğunu söyledi. Konya OSB’de şu an 650 fabrikanın üretim yaptığını belirten Kütükcü, “100’ün üzerinde fabrikamız da inşaat halinde. İnşaat devam ediyor. OSB de şu anda 52 bin çalışanımız var. Yeni genişleme alanı açıyoruz. Yeni genişleme alanımız ile birlikte Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geleceğiz” dedi.

ALMAN FİRMALARI TÜRKİYE’Yİ MERCEK ALTINA ALDI

“Sanayicilere noter huzurunda kura çektirerek yer tahsis edebiliyoruz” diyen Kütükcü, şu bilgileri verdi: “Çünkü ürettiğimiz parsel sayısının çok üzerinde talep geliyor. Bu ülke için çok kıymetli. İnsanlarımız yatırım yaparak üretmek istiyor. OSB’de arsa bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. OSB’lerde genişleme bölgesi açılmasıyla ilgili süreçlerin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Her bir genişleme bölgesinin açılabilmesi ile ilgili süreçler 4-5 yıl alıyor. Yurt dışından yatırım ortaklıklarıyla ilgili olarak, Avrupa firmaları özellikle Alman firmaları bütün merceklerini Türkiye’ye yöneltmiş durumdalar. Türkiye’de yer alma ve üretim başlatma ortaklık kurma çalışmaları yürütüyorlar.”

FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM

Memiş Kütükcü, ham maddeye ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, sektörün sorunlarını şöyle özetledi: “Ham madde maliyetleri çok arttı. Dünya genelinde arz, talebi karşılamıyor. Pandemiden dolayı üretimi kısan üreticiler yeniden artan talebe yetişemiyorlar. Bunun kalıcı değil geçici bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Ama maliyetler geri gelmeyecek. Diğer sıkıntı ise, lojistik. 4,5 ay sanayicinin ürünleri depolarda bekledi. Konteyner bulunamadığı için. Sıkıntı bir miktar hafifledi ama hala tam olarak çözülmüş değil. Ham madde tedarikinde büyük oranda hala ithalatçıyız. Büyük ölçekli yatırımlara devletin öncülük etmesi gerekir. Ülkedeki ham madde ve lojistik güvenliğini sağlamamız lazım. Bu fırsat dönemini değerlendirebilirsek, bu ülkeyi kimse tutamaz.”

En önemli sorun eleman açığı

Tüm OSB’ler için en önemli sıkıntının insan kaynağı olduğunu aktaran Kütükcü, mesleki eğitimle ilgili temel bir politika oluşturulması önerisinde bulundu. Kütükcü, “İnsan kaynağımızın niteliği ile sanayicinin, üreticinin aradığı iş gücünün niteliği örtüşmüyor. Sahanın, şirketlerin ve üreticinin ihtiyaçlarına göre, insan profili yetiştirmemiz lazım. Başka türlü hedeflerimizi gerçekleştiremeyiz” diye konuştu.

#ihracat
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