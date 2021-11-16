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İçimizdeki Çinli Uygurlara kapıyı kapatıp Şi'ye göz kırptı

Uygurların salon talebini reddeden MADO'nu sahibi Mehmet Sait Kanbur, Çin'in ikinci vatanı olduğunu söyledi.

Ekonomi 16.11.2021, 23:09
İçimizdeki Çinli Uygurlara kapıyı kapatıp Şi'ye göz kırptı

Türkiye’deki Uygur derneklerinin geçtiğimiz ay Mado’nun Çukurambar şubesinde yapacakları basın açıklamasını “Çin’deki yatırımlarımız zarar görür” gerekçesiyle iptal eden Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur Çin radyosuna konuştu. Kanbur, işin ekonomik tarafına vurgu yaparak yaptığı açıklamada, “İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim.” ifadelerini kulandı.

Çin devlet medyası CRI’nın Türkçe servisine konuşan Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, ticari yatırımlarını ve Çin’in siyasi hedeflerini değerlendiren açıklamalarda bulundu.

"ÇİN'DE DAHA BİLİNİR HALE GELİYOR"

Dördüncü kez düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na her sene katıldıklarını belirten Kanbur, “Her fuara gidişte Mado Çin’de daha bilinir hale geliyor. Yiwu ve Şanghay’da açtığımız dükkânların ardından olumlu tepkiler almaya başladık” diye konuştu.

Çin’le ilgili ümidinin çok yüksek olduğunu ve Çin’de bir cep üretim tesisi kurmayı planladıklarını anlatan Kanbur, “Her Çinliye bir liralık dondurma satsam yeter” dedi.

“ÇİN'İN MİLLİYETÇİLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Kanbur, Çin’in küresel rekabetteki yeri ve siyasi durumuyla ilgili şu yorumları yaptı:

“Çin’i tebrik ediyorum. Hem milliyetçi bir toplum hem de sessiz bir şekilde yol almaya çalışıyor. Kim ne derse desin dinlemiyor. Benim hedefim gitmek diyor. İstikametim önde yürümek diyor. Sakin ve kendini her resimde her sokakta görmek istiyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Gittiğim yerde kendi bayrağımı, resmimi ve dondurmamı görmek istiyorum. Bu bir vizyon işidir. Çin gelecekte dünyanın bir numarası olma yolunda. Bugün Çin’in dünyada girmediği bir nokta var mı? Arabistan’dan Amerika’ya her yerde Çin aktif şekilde hareket ediyor. Teknoloji ve birçok konuda Çin önde ilerliyor.”

Çin’de 5 yıl içinde 1000 Mado şubesi hedefleri olduğunu söyleyen Kanbur, Çin’in Yiwu şehrinde açılan Mado mağazasında yaşanan bir anısını şöyle anlattı:

"BEN NERELİYİM DİYE SORDUM ŞAŞIRDILAR ÇİNLİYİM DEDİM"

“Yiwu şehrinde açılış yapılırken eğlenceli bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı beni makamına davet etti. Güzel bir tören ile karşılandık. Yanımdaki müdürüme heyete benim nereli olduğumu sormasını istedim. Üç defa ‘Ben nereliyim?’ diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin’de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim. Onlar da o zaman biz de Kahramanmaraşlıyız dediler.”

CRI TÜRKÇE: MADO AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

CRI Türkçe, Kanbur’la yaptığı röportajın sunumunda Mado’yu “Dört kuşaktan günümüze uzanan 150 yıllık birikim” diye tanımladı ve Kahramanmaraş’taki tesislerinde günde 1000 tonluk dondurma üretimiyle Avrupa’nın en büyüğü olduğunu vurguladı.

Mado, geçtiğimiz ay Uygur derneklerinin Mado’nun Ankara Çukurambar’daki şubesinde düzenleyeceklerini duyurduğu bir toplantıyı son anda iptal etmişti. Toplantı, Çin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nı boykot amacıyla düzenlenmişti. İzin verilseydi “Soykırımcıda Olimpiyat Olmaz” başlıklı bir basın açıklaması okunacaktı.

Etkinliğin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Erkin Emet, basın açıklamasının Mado’nun sahibi Mehmet Kanbur’un telefonuyla iptal edildiğini duyurmuştu.

Emet, Serbestiyet’e yaptığı açıklamada, “Öğrendiğimize göre Mado’nun patronu Mehmet Kanbur Dubai’den telefon açıp, ‘Bizim şubemizde Uygurların etkinliği yapılmasın, Çin’deki işlerimiz zarar görür’ demiş” diye konuşmuştu.

Kaynak: Karar

#Mado #Mehmet Sait Kanbur
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