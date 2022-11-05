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Hububat ve bakliyattaki ihracat rakamları sevindiriyor

Hububat sektörünün Türkiye geneli ekim ayı ihracatı 1 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 05.11.2022, 17:42
Hububat ve bakliyattaki ihracat rakamları sevindiriyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 artışla 261,8 milyon dolara çıkarken, hububat sektörünün Türkiye geneli ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,5 artışla, 1 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHBİR'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor.

İHBİR ekim ayı ve 10 aylık ihracat rakamlarını açıkladı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,5 artışla 1 milyar 45 milyon dolara ulaşırken, 10 aylık dönemde de (ocak-ekim) ihracat yüzde 27,3 artışla 9 milyar 297 milyon dolara ulaştı. İHBİR’in ekim ayı ihracatı da geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 27,8 artışla 261,8 milyon dolara çıktı.

Ekim ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken, İHBİR’in ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise sırasıyla ABD, Irak ve Cezayir oldu.

Mal grupları olarak bakıldığında, İHBİR’de en fazla ihracat, 62,7 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 52,07 milyon dolarla ikinci sırada, 48,8 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

Ekimde hububat sektörünün Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 246,9 milyon dolarla pastacılık ürünleri olurken, ikinci sırada 205,08 milyon dolarla bitkisel yağlar, üçüncü sırada ise 174,15 milyon dolarla değirmencilik ürünleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, gelecek dönem İsrail, Dubai ve Almanya fuarlarının olduğunu ve çalışmaların tam gaz devam ettiğini belirtti.

Sektörün ihracatının hem ülkesel çeşitlilik noktasında hem de rakamsal büyüme noktasında oldukça iyi seviyelerde olduğunu ifade eden Taycı, 2022 yılını rahatlıkla 13 milyar dolar ihracatla kapatabileceklerini aktardı.

Rusya'nın Tahıl Koridoru’ndan çekilme kararının, buğday fiyatlarında yaklaşık yüzde 7,5'lik bir artış gerçekleştirdiğini, akabinde Rusya'nın sürece katılıp devam edeceğini beyan etmesi ve Ukrayna'nın birtakım taahhütlerde bulunmasıyla oluşan tansiyonun gerilediğini ifade eden Taycı, şunlar kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diplomatlarımızın yapmış olduğu girişimlerle Tahıl Koridoru’nun tekrar işlevsel hale gelmesi çok sevindirici. Hububat ve tahıl konusunda sürekliliğin devamının sağlanmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tahıl Koridoru’nun durması itibarıyla hemen yükselen fiyatların, tekrar eski haline dönmesi son derece sevindirici. Olası bir kriz olmaması durumunda tahıl fiyatlarının normal seviyelerde gideceğini düşünüyoruz. Türkiye de hem Rusya hem Ukrayna tarafında bu Tahıl Koridoru’nu ayakta tutmak amacıyla ciddi manada efor sarf etmekte. Bu da insanlık namına ciddi bir girişim."

Tüm tahıl, hububat ve bakliyat ürünlerinde Türkiye'nin ve dünya rekoltelerinin oldukça olumlu olduğunu belirten Taycı, "Önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık periyot itibarıyla arz ile ilgili çok önemli bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyoruz. Salgın döneminde yaşanan kuraklık, tedarik zincirinin değişmesi, lojistik maliyetler vs. fiyatların rekor seviyeleri görebilmesi için her türlü unsur gerçekleşti. Yavaş yavaş bir normale dönüş var, Tahıl Koridoru ile bir çıkış sağlandı. Kanaatimiz yukarı yönlü değil, küçük yüzdelerle aşağı doğru ama her şeyden önemlisi mevcut yerini koruyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, sanayici ihracatçıların finansman ile ilgili sorunlarının devam ettiğini, otoriteden konu ile ilgili ivedi çözüm beklentilerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
#hububat #bakliyat #ihracat
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