Hububat sektöründe ihracat 10 milyar doları geçti

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,15 artışla 288,3 milyon dolara çıktı, sektörün Türkiye geneli kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,25 artışla, 1 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHBİR yaptığı açıklamayla kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektörünün ihracatı artmaya devam ederken, hububat sektörünün Türkiye geneli ocak-kasım dönemi ihracatı yüzde 26,5 artışla 10 milyar 370 milyon dolara ulaştı.

Verilere göre, İHBİR’in kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28,15 artış ile 288,3 milyon dolara çıktı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 20,25 artışla 1 milyar 78 milyon dolara ulaşırken, İHBİR'in ocak-kasım dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,68 artışla 2 milyar 617 milyon dolara çıktı.

Kasım ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken, İHBİR’in aynı dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, Irak ve Yemen oldu.

- Türkiye geneli en fazla ihracat pastacılık ürünlerinde gerçekleşti

Verilen bilgiye göre, mal grupları olarak bakıldığında, İHBİR’de en fazla ihracat, 64,5 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 64 milyon dolarla ikinci sırada, 56,7 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

Kasımda, hububat sektörünün Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 259 milyon dolarla pastacılık ürünleri olurken, ikinci sırada 190,3 milyon dolarla değirmencilik ürünleri, üçüncü sırada ise 151,5 milyon dolarla bitkisel yağlar yer aldı.

- "Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey finansman kaynaklarına ulaşım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, şunları kaydetti:

"Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika kıtasındaki birtakım resesyon belirtilerine rağmen hububat bakliyat ve yağlı tohumlar grubu olarak hız kesmeden aylık rekorlarımızı kırarak büyümeye devam ediyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey finansman kaynaklarına ulaşım. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız var. Finansa ulaşım, önümüzü ve hızımızı kesen en önemli unsur olarak gözükmekte. Sektörün finansa ulaşımı rahatlatılacak olursa 2023'te tekrar rekorlar kırmak üzere harekete geçeceğiz."

Taycı, fuar çalışmaları, satın alım heyetleri, sektörel ziyaretler, UR-GE faaliyetleri ve Türk dizisi projelerinde tam gaz yollarına devam ettiklerini bildirdi.