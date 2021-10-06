Heyecanlandıran gelişme: Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e hareket etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.
Yavuz Sondaj Gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı’na doğru hareket etti.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 6, 2021
Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak.
Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun. pic.twitter.com/J16JYeD8K4
Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.
TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.
Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.
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